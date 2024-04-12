Ефремов продлевает соглашение с «Салаватом Юлаевым»
23:48, 12 апр 2024
Нападающий Владислав Ефремов, ставший настоящим открытием минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги в составе «Салавата Юлаева», продлил свое соглашение с уфимским клубом. Руководство команды сделало все возможное, чтобы сохранить в своих рядах молодого, но уже очень перспективного форварда.
28-летний Ефремов присоединился к «Салавату» перед началом сезона 2023/24 и сразу же стал одним из ключевых игроков состава. В прошедшем чемпионате он набрал 23 (7+16) очка в 66 матчах регулярного первенства, а в плей-офф отметился одной результативной передачей в шести встречах. Всего на его счету в КХЛ 337 игр и 79 (28+51) набранных баллов.
Автор: Алия Карачурина
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