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В «Салавате Юлаеве» назвали имя нового тренера вратарей

В «Салавате Юлаеве» назвали имя нового тренера вратарей

23:53, 12 апр 2024

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» готовит громкие изменения в тренерском штабе на следующий сезон. Как стало известно, новым наставником вратарей команды назначен Дмитрий Мезенцев, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

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Мезенцев является опытным специалистом по работе с голкиперами. За последние три сезона он успешно трудился в Молодежной хоккейной лиге, тренируя вратарей команды «Мамонты Югры». Кроме того, Дмитрий имеет внушительный стаж работы в юношеских сборных России до 16 и до 18 лет.

В минувшем сезоне подготовку вратарей «Салавата Юлаева» осуществлял Олег Филимонов. Теперь же эта ответственная должность переходит в руки Мезенцева, который, по всей видимости, намерен вывести игру голкиперов уфимского клуба на новый, более высокий уровень.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ФХР
Теги: ХК Салават Юлаев Мезенцев Дмитрий
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