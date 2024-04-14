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«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе

«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе

14:54, 14 апр 2024

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды «Авангард» и «Салават Юлаев» ведут между собой своеобразное противостояние. Хотя обе команды уже решили задачу-минимум и пробились в плей-офф, эти встречи становятся настоящим мини-турниром, где соперники бьются за превосходство. На этот раз в Уфе «Салават Юлаев» одержал уверенную победу, отыгравшись после быстрого гола гостей, сообщает издание ОМСК-ИНФОРМ..

Открыл счет в матче нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, забросивший шайбу уже на четвертой минуте игры. Стоит отметить, что Прохоркин в последнее время часто поражает ворота своих бывших команд — так было и в предыдущем матче против «Сибири». Однако насладиться успешным началом «ястребам» пришлось недолго.
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Буквально через несколько минут «Салават Юлаев» восстановил равенство в счете, а затем и вышел вперед. Во втором периоде Иван Игумнов забил третий гол хозяев, что позволило им повести в матче. Несмотря на старания гостей переломить неудачно складывающуюся для них игру, концовка третьего периода лишь усугубила ситуацию для «Авангарда».

За последние 11 секунд третьего периода «Салават Юлаев» дважды поразил ворота «Авангарда», а за считанные секунды до конца матча хозяева реализовали большинство, установив итоговый счет 7:2. Таким образом, «Салават Юлаев» вплотную приблизился к «Авангарду» в турнирной таблице КХЛ.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев КХЛ Авангард
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