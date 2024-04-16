Зюзин: «Трактор» уверенно выстоял против атак «Салавата Юлаева»

10:05, 16 апр 2024

Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги изобиловал захватывающими противостояниями и неожиданными результатами. Один из них — победный поход «Трактора» по плей-офф, в котором челябинцы одолели «Салават Юлаев» и московское «Динамо», но уступили в полуфинале «Локомотиву».

Бывший игрок НХЛ Андрей Зюзин с восхищением отозвался о действиях «Трактора» в серии с уфимским « Салаватом Юлаевым ». По словам эксперта, челябинцы своей напористой и рациональной игрой в обороне уверенно нейтрализовывали атакующие порывы соперника. Схожим образом «Трактор» сыграл и в четвертьфинальной серии против московского «Динамо» — подопечные Зюзина вновь грамотно сковывали наступательные инициативы оппонента.

Однако путь «Трактора» к финалу Кубка Гагарина прервался в полуфинале, где команда не сумела совладать с амбициозным «Локомотивом». Несмотря на это, Зюзин высоко оценил общий уровень игры «Трактора» в плей-офф, отметив, что челябинский клуб действовал умно и собранно, что добавило зрелищности нынешнему розыгрышу Кубка Гагарина.

Эксперт также поделился своим видением дальнейшего развития Континентальной хоккейной лиги. По его мнению, КХЛ, подобно Национальной хоккейной лиге на рубеже веков, может предпринять серьезные реформы правил в сторону повышения зрелищности. Зюзин не исключает, что уход от силового хоккея и строгое пресечение мелких нарушений правил позволит КХЛ стать еще более привлекательной и динамичной лигой, сравнимой по качеству с НХЛ.

Автор: Алия Карачурина