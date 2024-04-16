Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Уфимский «Салават Юлаев» присматривается к словацкому защитнику из «Аризоны Койотс»

«Уфимский «Салават Юлаев» присматривается к словацкому защитнику из «Аризоны Койотс»

22:48, 16 апр 2024

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проявляет интерес к 27-летнему словацкому защитнику системы «Аризоны Койотс» Патрику Коху, сообщает издание allhockey.ru.
Зюзин: «Трактор» уверенно выстоял против атак «Салавата Юлаева»

Читайте также:

Зюзин: «Трактор» уверенно выстоял против атак «Салавата Юлаева»

Согласно имеющейся информации, в текущем сезоне Кох провел 62 матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых набрал 15 (1+14) очков при показателе полезности «+4», а также сыграл один матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с показателем полезности 0.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Трансферы НХЛ | ХОККЕЙ/vk.com
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Салават Юлаев» готов обменять Алексея Пустозерова
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» готов обменять Алексея Пустозерова
«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего из клуба НХЛ
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего из клуба НХЛ
«Салават Юлаев» отказался от финского нападающего
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» отказался от финского нападающего
«Салават Юлаев» заполучил молодого нападающего из СКА
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» заполучил молодого нападающего из СКА


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok