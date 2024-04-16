«Уфимский «Салават Юлаев» присматривается к словацкому защитнику из «Аризоны Койотс»

22:48, 16 апр 2024

Уфимский хоккейный клуб « Салават Юлаев» проявляет интерес к 27-летнему словацкому защитнику системы «Аризоны Койотс» Патрику Коху, сообщает издание allhockey.ru.

Согласно имеющейся информации, в текущем сезоне Кох провел 62 матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых набрал 15 (1+14) очков при показателе полезности «+4», а также сыграл один матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с показателем полезности 0.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Трансферы НХЛ | ХОККЕЙ/vk.com