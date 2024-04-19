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Глава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ХК «Салават Юлаев»

Глава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ХК «Салават Юлаев»

09:56, 19 апр 2024

В атмосфере недовольства болельщиков после неудачного выступления хоккейного клуба «Салават Юлаев» в розыгрыше Кубка Гагарина глава Башкирии Радий Хабиров принял весомое решение. Руководитель республики выступил в защиту действующего тренерского штаба команды, несмотря на громкие призывы фанатов об их отставке.

В ходе открытой встречи с представителями региональных СМИ Хабиров прояснил мотивы сохранения статус-кво в руководящем составе «юлаевцев». Хотя сам глава республики и признался, что не является ярым поклонником хоккея, он регулярно посещает матчи любимой команды.
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По словам Хабирова, образцовые выступления «Салавата Юлаева» на групповом этапе регулярного чемпионата КХЛ с многочисленными яркими победами стали ключевым фактором в принятии решения. Впечатляющие результаты в «регулярке» убедили руководство региона предоставить тренерам дополнительный шанс.

Несмотря на обескураживающее поражение в первом раунде плей-офф от челябинского «Трактора» со счетом 4:2 в серии, наставники «Салавата» Виктор Козлов и Ринат Баширов сохранили свои посты.

Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb.ru
Теги: ХК Салават Юлаев Хабиров Радий Фаритович
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