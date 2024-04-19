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Стало известно расписание игр «Салавата Юлаева» в Тольятти

Стало известно расписание игр «Салавата Юлаева» в Тольятти

10:06, 19 апр 2024

В ближайшие дни центр хоккейных баталий переместится в Тольятти, где на льду «Лады-Арена» пройдет юношеский турнир. Лучшие команды 2015 года рождения из разных уголков страны сразятся за право называться сильнейшими в своем возрасте. 

Открывая новую страницу в летописи российского хоккея, на тольяттинском льду скрестят клюшки перспективные воспитанники уфимского «Салавата Юлаева», пензенского «Дизеля», самарской «Кометы», саратовского «Кристалла» и, конечно же, местной гордости — команды «Лада». Турнир станет не только смотром юных талантов, но и данью памяти выдающемуся тренеру Сергею Михалеву.
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Михалев, чье имя золотыми буквами вписано в историю отечественного хоккея, имеет тесную связь с «Салаватом Юлаевым». Начав игровую карьеру в уфимской команде в 1970 году, он позже возглавлял ее тренерский штаб, приведя коллектив к победам в регулярном чемпионате и завоеванию золотых медалей. Позднее Михалев вернулся в «Ладу» и вывел ее в чемпионы России.

Трагическая гибель Сергея Михалева в автокатастрофе 9 лет назад стала тяжелой утратой для всего хоккейного сообщества. Ежегодный турнир в Тольятти — дань памяти легендарному тренеру, воспитавшему не одно поколение звезд.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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