«Гудбай, Уфа»: звезда ХК «Салават Юлаев» опубликовал интригующий пост

14:33, 22 апр 2024

Александр Хмелевский, канадская звезда уфимского «Салавата Юлаева», опубликовал интригующий снимок в социальных сетях. На фото виден иллюминатор самолета, а в подписи лаконично говорится: «Прощай, Уфа». Этот краткий пост вызвал волну догадок и предположений среди болельщиков.

Хмелевский, 24-летний нападающий, провел в стане «юлаевцев» два невероятно продуктивных сезона. Всего на его счету 67 матчей регулярного чемпионата, в которых он набрал внушительные 56 очков. В плей-офф Кубка Гагарина канадец также не остался в стороне, записав на свой бомбардирский лицевой счет 7 баллов за результативность.

Еще в марте 2023 года Хмелевский продлил контракт с башкирским клубом на один год. Однако уже в новом сезоне он не останавливался на достигнутом — 6 сентября нападающий оформил хет-трик в воротах «Лады», а 31 октября повторил свой подвиг, трижды распечатав ворота «Амура». Видимо, такие выдающиеся достижения не остались незамеченными, и 4 апреля 2024 года Хмелевский подписал новый трехлетний контракт с «Салаватом» с общей суммой в 300 миллионов рублей.

Тем не менее, сегодняшний загадочный пост Хмелевского наводит на размышления о его будущем в клубе. Согласно сообщениям ряда СМИ, интерес к игроку проявляли и другие команды. Пока неясно, означает ли фотография с «прощанием» с Уфой окончательный разрыв с «Салаватом» или же Хмелевский просто отправился в отпуск.

В попытке прояснить ситуацию мы обратились в пресс-службу клуба. Однако Денис Таипов, пресс-секретарь «юлаевцев», предпочел сохранить интригу, заявив:

«Хотите, чтобы я прокомментировал сторис игрока? Все новости о трансферах и продлениях будут объявлены в начале мая, как обычно».

Похоже, коллегам Хмелевского тоже неизвестны его дальнейшие планы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Хмелевского