Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Будет ли трансфер? Президент ЦСКА прокомментировал интерес к голкиперу «Салавата Юлаева» Самонову

Будет ли трансфер? Президент ЦСКА прокомментировал интерес к голкиперу «Салавата Юлаева» Самонову

09:31, 24 апр 2024

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович обрисовал ближайшие кадровые планы «армейцев» в отношении вратарской линии. На состоявшейся пресс-конференции по итогам завершившегося сезона функционер развеял слухи о возможном переходе в стан «красно-синих» некоторых голкиперов.

Одной из наиболее обсуждаемых в последнее время кандидатур был Александр Самонов из «Салавата Юлаева». Однако Есмантович опроверг ведение переговоров с уфимским клубом по этому вопросу, заявив, что ЦСКА не рассматривал возможность приобретения молодого вратаря.

Что касается опытного швейцарского стража ворот Адама Рейдеборна, то руководство армейцев изначально интересовалось им на случай ухода из команды ее нынешнего основного голкипера Ильи Сорокина. Тем не менее, по словам Есмантовича, после телефонного разговора стало ясно, что шансы на переход Рейдеборна в ЦСКА невелики. 34-летний швейцарец предпочитает доиграть заключительный сезон по контракту в родном «Берне».

Александр Самонов прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА по ходу сезона

Читайте также:

Александр Самонов прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА по ходу сезона
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев цска Самонов
Читайте также

Александр Самонов прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА по ходу сезона
Спорт в Башкирии
Александр Самонов прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА по ходу сезона
Федотов уходит из ЦСКА: что ждет вратаря сборной России
Россия/мир
Федотов уходит из ЦСКА: что ждет вратаря сборной России
«Салават Юлаев» подписал 2-кратного обладателя Кубка Гагарина
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подписал 2-кратного обладателя Кубка Гагарина
ЦСКА хочет вернуть Рейдеборна: шведский вратарь может снова стать армейцем
Россия/мир
ЦСКА хочет вернуть Рейдеборна: шведский вратарь может снова стать армейцем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok