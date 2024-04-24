Будет ли трансфер? Президент ЦСКА прокомментировал интерес к голкиперу «Салавата Юлаева» Самонову

09:31, 24 апр 2024

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович обрисовал ближайшие кадровые планы «армейцев» в отношении вратарской линии. На состоявшейся пресс-конференции по итогам завершившегося сезона функционер развеял слухи о возможном переходе в стан «красно-синих» некоторых голкиперов.

Одной из наиболее обсуждаемых в последнее время кандидатур был Александр Самонов из « Салавата Юлаева ». Однако Есмантович опроверг ведение переговоров с уфимским клубом по этому вопросу, заявив, что ЦСКА не рассматривал возможность приобретения молодого вратаря.

Что касается опытного швейцарского стража ворот Адама Рейдеборна, то руководство армейцев изначально интересовалось им на случай ухода из команды ее нынешнего основного голкипера Ильи Сорокина. Тем не менее, по словам Есмантовича, после телефонного разговора стало ясно, что шансы на переход Рейдеборна в ЦСКА невелики. 34-летний швейцарец предпочитает доиграть заключительный сезон по контракту в родном «Берне».

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"