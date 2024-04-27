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В Минске похоронили тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова

В Минске похоронили тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова

15:15, 27 апр 2024

Сегодня в белорусской столице простились с выдающимся хоккеистом и тренером, звездой «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым. Траурная панихида прошла в знаковом для спортсмена парке Горького, где он когда-то ступил на путь профессионального хоккея. Похоронен Кольцов в деревне Чуденичи Логойского района.

18 марта 2024 года жизнь Константина Кольцова трагически оборвалась в Майами, США. Хоккеист погиб, выпав из окна 24-го этажа отеля. Официальная версия, озвученная полицией, склоняется к несчастному случаю. Однако бывшая супруга Кольцова, Юлия Михайлова, настаивает на другой трактовке событий.

Кольцов оставил яркий след в истории белорусского и российского хоккея. Он блистал на льду в составе минского «Динамо», московского «Динамо» и «Салавата Юлаева», демонстрируя отточенную технику, мастерство и несгибаемую волю к победе.

После завершения игровой карьеры Кольцов успешно реализовал себя в тренерском амплуа. Под его руководством «Салават Юлаев» дважды становился чемпионом Континентальной хоккейной лиги.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: people.onliner.by
Теги: ХК Салават Юлаев
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