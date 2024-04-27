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Стало известно, продолжит ли Кулемин выступать за «Салават Юлаев»

Стало известно, продолжит ли Кулемин выступать за «Салават Юлаев»

22:54, 27 апр 2024

Будущее двукратного чемпиона мира Николая Кулемина в «Салавате Юлаеве» остается неопределенным. Контракт 37-летнего ветерана истекает 30 апреля, но генеральный директор уфимцев Ринат Баширов намекнул на возможное продление сотрудничества.
«Николай сейчас занят решением некоторых личных вопросов, но позже мы непременно вернемся к обсуждению его будущего. Вполне возможно, что спортсмен продолжит свою карьеру в нашем клубе, если все сложится удачно», — отметил Р. Баширов.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кулемин подтвердил свой высокий класс, набрав 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он также успел поучаствовать, сыграв 2 встречи. Немалый опыт Николай приобрел, выступая ранее за магнитогорский «Металлург» и клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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