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Иван Дроздов может перейти из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Иван Дроздов может перейти из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

00:09, 28 апр 2024

Иван Дроздов, нападающий «Салавата Юлаева», может в ближайшее время сменить клубную прописку. По информации инсайдера из Беларуси Степана Воронкова, этим летом 24-летний форвард с большой долей вероятности окажется в стане московского ЦСКА.

Если слухи подтвердятся, для Дроздова это будет уже четвертый клуб в рамках Континентальной хоккейной лиги всего за несколько лет. Несмотря на молодой возраст, игрок успел поиграть за минское «Динамо», московский «Спартак» и, наконец, башкирский «Салават Юлаев».

В нынешнем сезоне КХЛ уроженец Минска был одним из лидеров атак уфимцев. Он отыграл 65 матчей регулярного чемпионата, записав на свой счет 48 (24+24) результативных баллов при полезности «+8». Дроздов регулярно поражал ворота соперников и в плей-офф, набрав 8 (4+4) очков в 6 играх.

Несмотря на приличную статистику в «Салавате», похоже, нападающему не удалось по-настоящему закрепиться в команде. Его контракт с клубом из Уфы истекает в апреле 2025 года, но, по сведениям инсайдера, он может уйти еще раньше — в стан «армейцев».

За свою карьеру в КХЛ Дроздов успел наколотить 121 (58+63) результативный балл в 279 матчах. Не исключено, что грядущее лето принесет новый поворот в судьбе нестабильного, но бесспорно талантливого хоккеиста.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев цска
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