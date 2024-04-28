Стало известно, в каком клубе Павел Коледов продолжит карьеру

14:51, 28 апр 2024

Долгожданное решение одного из самых надежных защитников Континентальной хоккейной лиги наконец свершилось. 29-летний Павел Коледов прощается с клубом «Салават Юлаев» и готовится облачиться в форму омского «Авангарда». Именитый клуб подписал с игроком двухлетний контракт.

Минувший сезон Коледов провел в стане уфимцев, защищая их рубежи на протяжении 55 матчей регулярного чемпионата. В этих поединках защитник зарекомендовал себя как универсальный мастер с хорошей результативностью, забросив 6 шайб и раздав 5 голевых передач. Его общий показатель полезности составил +9.

В плей-офф Коледов принял участие в шести матчах, записав на свой бомбардирский счет одну результативную передачу. Несмотря на показатель полезности −2, потенциал защитника привлек пристальное внимание скаутов «Авангарда», убежденных в том, что его опыт и мастерство будут бесценны для усиления обороны омичей.

За свою продолжительную карьеру в КХЛ Павел Коледов успел выйти на лед в 596 играх, в которых ему удалось набрать 124 (38+86) очка при показателе полезности +46. Армейцы всерьез рассчитывают на помощь Коледова в предстоящем сезоне и надеются завоевать с ним новые титулы.

Автор: Вадим Рудаков