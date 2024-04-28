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Павел Коледов попрощался с командой и болельщиками «Салавата Юлаева»

Павел Коледов попрощался с командой и болельщиками «Салавата Юлаева»

14:58, 28 апр 2024

«Салават Юлаев» лишился одного из своих ключевых бойцов. На этот раз из уфимского клуба уходит защитник Павел Коледов, шесть лет отдавший команде.

Атлет не смог сдержать эмоций в прощальном послании болельщикам.
«Товарищи по команде, тренеры, персонал — вы стали для меня второй семьей в Уфе. А вы, преданные фанаты, своей горячей поддержкой как на трибунах, так и в трудные минуты, навсегда останетесь в моем сердце,» — обратился 29-летний хоккеист к уфимскому сообществу.

В прошедшем сезоне Коледов вновь подтвердил свой уровень мастерства, отыграв 55 матчей регулярного чемпионата. Защитник записал на свой счет шесть заброшенных шайб и пять результативных передач при полезности «+9».

Стало известно, в каком клубе Павел Коледов продолжит карьеру

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Павел Коледов
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