Павел Коледов попрощался с командой и болельщиками «Салавата Юлаева»

14:58, 28 апр 2024

«Салават Юлаев» лишился одного из своих ключевых бойцов. На этот раз из уфимского клуба уходит защитник Павел Коледов, шесть лет отдавший команде.

«Товарищи по команде, тренеры, персонал — вы стали для меня второй семьей в Уфе . А вы, преданные фанаты, своей горячей поддержкой как на трибунах, так и в трудные минуты, навсегда останетесь в моем сердце,» — обратился 29-летний хоккеист к уфимскому сообществу.

Атлет не смог сдержать эмоций в прощальном послании болельщикам.

В прошедшем сезоне Коледов вновь подтвердил свой уровень мастерства, отыграв 55 матчей регулярного чемпионата. Защитник записал на свой счет шесть заброшенных шайб и пять результативных передач при полезности «+9».

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"