Павел Коледов попрощался с командой и болельщиками «Салавата Юлаева»
14:58, 28 апр 2024
«Салават Юлаев» лишился одного из своих ключевых бойцов. На этот раз из уфимского клуба уходит защитник Павел Коледов, шесть лет отдавший команде.
Атлет не смог сдержать эмоций в прощальном послании болельщикам.
«Товарищи по команде, тренеры, персонал — вы стали для меня второй семьей в Уфе. А вы, преданные фанаты, своей горячей поддержкой как на трибунах, так и в трудные минуты, навсегда останетесь в моем сердце,» — обратился 29-летний хоккеист к уфимскому сообществу.
В прошедшем сезоне Коледов вновь подтвердил свой уровень мастерства, отыграв 55 матчей регулярного чемпионата. Защитник записал на свой счет шесть заброшенных шайб и пять результативных передач при полезности «+9».
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
Стало известно, в каком клубе Павел Коледов продолжит карьеру
Спорт в Башкирии
Коледов меняет Уфу на Омск: «Авангард» забирает звезду «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо остается в Уфе: «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим
Спорт в Башкирии
Как играет «Салават Юлаев» на самом деле — откровения защитника