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«Салават Юлаев» заключил трехлетний контракт с Хмелевским

«Салават Юлаев» заключил трехлетний контракт с Хмелевским

18:06, 29 апр 2024

В минувший уикенд руководство уфимского «Салавата Юлаева» продемонстрировало твердое намерение всерьез побороться за трофеи в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Клуб объявил о подписании нового трехлетнего соглашения с одним из ключевых нападающих основного состава — Александром Хмелевским.

27-летний форвард стал одним из лидеров командной атаки в завершившемся недавно чемпионате. Он сыграл 67 матчей регулярки, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. Феноменальная реализация большинства голевых моментов позволила Хмелевскому внести весомый вклад в общекомандный результат. Даже в отчаянной борьбе плей-офф, где «Салават» сражался до последнего, энергичный нападающий заработал 7 очков (2+5) в 6 встречах Кубка Гагарина.

С учетом высоких бомбардирских качеств хоккеиста, проявленных за два сезона в Башкирии, руководители клуба приняли логичное решение продлить сотрудничество. Совокупный опыт Хмелевского в КХЛ составляет уже 146 матчей, в которых он записал на свой бомбардирский счет 116 (59+57) очков.

Стало известно, сколько получит по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» нападающий Хмелевский

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Стало известно, сколько получит по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» нападающий Хмелевский
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Хмелевский
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