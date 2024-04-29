Стало известно, сколько получит по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» нападающий Хмелевский

18:14, 29 апр 2024

Сегодня хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о заключении нового 3-летнего контракта с нападающим Александром Хмелевским. 24-летний американец, ставший одним из ключевых игроков уфимцев в прошлом сезоне, продолжит радовать болельщиков своей игрой в Башкирии.

По информации инсайдеров, базовая зарплата Хмелевского по новому соглашению составит 75, 80 и 85 миллионов рублей за сезон соответственно.

В минувшем чемпионате КХЛ Хмелевский принял участие в 67 встречах, записав на свой счет 56 очков (27 голов + 29 передач). В плей-офф Кубка Гагарина форвард добавил к своей статистике 7 очков (2 шайбы + 5 ассистентов) в 6 играх.

Стоит отметить, что Хмелевский перешел в «Салават Юлаев» в 2022 году из «Сан-Хосе Шаркс». За два сезона в КХЛ он стал одним из самых результативных игроков команды, продемонстрировав отличную игру как в атаке, так и в обороне.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"