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Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

16:32, 30 апр 2024

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новое соглашение с канадским форвардом Джошем Ливо. Контракт рассчитан на один сезон.

В прошедшем розыгрыше КХЛ Ливо стал одним из лидеров уфимского коллектива. Он принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами. Его общий показатель полезности составил «+9». В первом раунде плей-офф канадец продемонстрировал высокую результативность, набрав 9 (4+5) очков и став лучшим бомбардиром серии.

Перед переходом в «Салават Юлаев» Джош Ливо имел солидный опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Он защищал цвета таких клубов, как «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз».

В новом сезоне руководство уфимцев рассчитывает на то, что канадский форвард сохранит высокую результативность и внесет значительный вклад в успехи команды.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Джош Ливо
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