«Салават Юлаев» покинул Евгений Тимкин

22:52, 01 май 2024

После нескольких сезонов выступлений в стане уфимского « Салавата Юлаева » нападающий Евгений Тимкин вынужден проложить новый маршрут своей хоккейной карьеры. Клуб из столицы Башкортостана официально объявил о расторжении контракта с 33-летним форвардом.

В свои 33 года Тимкин представляет собой поистине живую легенду Континентальной хоккейной лиги. На протяжении 816 матчей он набрал внушительную сумму из 179 (91 гол + 88 результативных передач) очков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"