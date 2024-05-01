«Салават Юлаев» покинул Евгений Тимкин
22:52, 01 май 2024
После нескольких сезонов выступлений в стане уфимского «Салавата Юлаева» нападающий Евгений Тимкин вынужден проложить новый маршрут своей хоккейной карьеры. Клуб из столицы Башкортостана официально объявил о расторжении контракта с 33-летним форвардом.
В свои 33 года Тимкин представляет собой поистине живую легенду Континентальной хоккейной лиги. На протяжении 816 матчей он набрал внушительную сумму из 179 (91 гол + 88 результативных передач) очков.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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