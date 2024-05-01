Владимир Потапов может войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева

22:58, 01 май 2024

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» в скором времени может пополнится опытным специалистом Владимиром Потаповым.

Владимир Потапов, воспитанник мурманской хоккейной школы, уже успел поработать в системе «Салавата Юлаева» в последние годы. С 2022 года он тренировал фарм-клубы уфимцев — «Толпар» и «Торос», где мог вблизи наблюдать за игроками, составляющими костяк основной команды. Этот опыт, несомненно, пригодится ему в случае присоединения к главному тренерскому штабу.

Потапов имеет солидный багаж знаний и опыта на международном уровне. В разные годы он входил в тренерские штабы юношеских и молодежных сборных России, курируя подготовку будущих звезд отечественного хоккея. Его профессионализм и умение работать с молодыми талантами высоко ценятся в хоккейных кругах.

Карьера Владимира Потапова как игрока также была тесно связана с «Салаватом Юлаевым». В сезоне 1996/97 годов он защищал цвета уфимского клуба, а годом ранее его талант был замечен скаутами НХЛ — на драфте 1993 года он был выбран в девятом раунде под 217-м номером клубом «Виннипег Джетс».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Толпар»