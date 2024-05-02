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Руководство «Салавата Юлаева» сообщило, кто вошел в состав нового тренерского штаба

Руководство «Салавата Юлаева» сообщило, кто вошел в состав нового тренерского штаба

16:44, 02 май 2024

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» активно готовится к грядущему сезону 2024/2025. В центре внимания — комплектование тренерского штаба, способного вывести команду на новые вершины. Возглавит этот слаженный коллектив наставников опытный Виктор Козлов, который продолжит курс на развитие и совершенствование игроков.

К Козлову присоединятся четыре специалиста, каждый из которых внесет свой неоценимый вклад в общее дело. Николай Цулыгин, продливший контракт с клубом, сосредоточится на работе с защитниками и игре в меньшинстве — областях, требующих особого внимания и тактического мастерства.

В штаб также войдет Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Его опыт и понимание перспективных игроков станут залогом успешной интеграции молодых талантов в основной состав.

Ключевую роль в подготовке вратарей сыграет Дмитрий Мезенцев — молодой и амбициозный специалист, прошедший школу в системе «Югры».

Завершивший игровую карьеру после сезона-2023/24 Евгений Бирюков также пополнит ряды тренерского штаба. Его богатый опыт станет незаменимым подспорьем для Козлова в работе с линией обороны и перспективными хоккеистами.

Не останется без внимания и физическая составляющая игроков. За нее по-прежнему будет отвечать Адриан Вальво, успешно работающий в клубе с лета 2022 года и продливший свой контракт.

«Салават Юлаев» покинул Евгений Тимкин

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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