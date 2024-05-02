Вячеслав Лещенко покинул «Салават Юлаев»
16:50, 02 май 2024
Уфимский «Салават Юлаев» попрощался со своим нападающим Вячеславом Лещенко.
29-летний российский форвард пополнил ряды уфимцев летом прошлого года. Однако его пребывание в команде оказалось недолгим — всего 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. За это время Лещенко отметился 9 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами, набрав в сумме 14 очков. Несмотря на солидный опыт выступлений в лиге — 464 игры и 181 (91+90) очко, руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с нападающим.
Для Вячеслава Лещенко «Салават Юлаев» стал восьмой командой в карьере в КХЛ. До этого он защищал цвета «Атланты», «Спартака», «Сочи», «Ак Барса», «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимика» и подмосковного «Витязя». Теперь же опытному форварду предстоит найти новое место работы.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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