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«Салават Юлаев» продлил контракты с тремя нападающими

«Салават Юлаев» продлил контракты с тремя нападающими

22:01, 02 май 2024

Уфимский клуб «Салават Юлаев» принял решение, которое укрепит его атакующий потенциал на ближайшие сезоны. Руководство клуба заключило новые долгосрочные контракты с тремя перспективными нападающими, которые уже успели проявить себя на льду.

Данил Алалыкин, молодой талант, показавший яркую игру в минувшем сезоне, продолжит свой путь в составе «Салавата Юлаева». Несмотря на свой относительно юный возраст, он зарекомендовал себя как настоящий боец, способный не только забрасывать шайбы, но и создавать голевые моменты для партнеров. За 46 матчей он трижды поразил ворота соперников и сделал 13 результативных передач.

Артем Пименов, чья игра в прошлом сезоне была отмечена солидными показателями, также остается в рядах уфимского клуба. Он провел 58 встреч, в которых набрал 17 очков (7 шайб + 10 передач), подтвердив свой статус надежного и результативного нападающего.

Наконец, Владислав Ефремов, один из самых трудолюбивых и самоотверженных игроков, заслужил право продолжить свой путь в «Салавате Юлаеве». В прошедшем сезоне он принял участие в 72 матчах, в которых набрал внушительные 24 очка (7 шайб + 17 передач).

Вячеслав Лещенко покинул «Салават Юлаев»

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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