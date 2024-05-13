Стала известна зарплата Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве»
09:06, 13 май 2024
Накануне нового сезона Континентальной хоккейной лиги стали известны финансовые детали контракта главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова. По данным авторитетного хоккейного инсайдера Михаила Зислиса, уфимский клуб доверит руль мастеру с большим опытом за солидную сумму в 20 миллионов рублей.
Прошлый сезон сложился для «Салавата» неоднозначно. При том, что в регулярном чемпионате команда добилась третьего места в турнирной таблице, в решающих матчах плей-офф подопечные Козлова потерпели поражение от «Трактора», уступив челябинцам серию со счетом 2-4.
Грядущий сезон станет для Виктора Николаевича уже третьим в роли главного тренера «юлаевцев». Перед опытным наставником будет стоять серьезная задача не только вывести команду в плей-офф, но и наконец-то добиться значимого результата в борьбе за главный трофей.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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