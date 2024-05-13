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Стала известна зарплата Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве»

Стала известна зарплата Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве»

09:06, 13 май 2024

Накануне нового сезона Континентальной хоккейной лиги стали известны финансовые детали контракта главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова. По данным авторитетного хоккейного инсайдера Михаила Зислиса, уфимский клуб доверит руль мастеру с большим опытом за солидную сумму в 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон сложился для «Салавата» неоднозначно. При том, что в регулярном чемпионате команда добилась третьего места в турнирной таблице, в решающих матчах плей-офф подопечные Козлова потерпели поражение от «Трактора», уступив челябинцам серию со счетом 2-4.

Грядущий сезон станет для Виктора Николаевича уже третьим в роли главного тренера «юлаевцев». Перед опытным наставником будет стоять серьезная задача не только вывести команду в плей-офф, но и наконец-то добиться значимого результата в борьбе за главный трофей.

«Салават Юлаев» продлил контракты с тремя нападающими

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Виктор Козлов
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