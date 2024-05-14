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«Салават Юлаев» продлил контракт с Варловым

«Салават Юлаев» продлил контракт с Варловым

20:50, 14 май 2024

Уфимский клуб «Салават Юлаев» упрочил свои оборонительные редуты, подписав новое двухлетнее соглашение с 23-летним защитником Сергеем Варловым. Молодой игрок, демонстрировавший стабильную игру в минувшем сезоне, закрепился в составе главной команды республики.

Несмотря на относительно скромную статистику в составе «Салавата» в регулярном чемпионате КХЛ — всего восемь матчей и одна результативная передача, Варлов зарекомендовал себя надежным и перспективным защитником. Большую часть игрового времени он провел в фарм-клубе «Торос», где записал на свой счет 11 очков (4 шайбы и 7 результативных передач) в 37 встречах.

Сам хоккеист с воодушевлением отнесся к продлению контракта с уфимской командой. «Я рад подписать новый контракт с „Салаватом Юлаевым“! Здесь невероятная атмосфера, а болельщики просто потрясающие — республика действительно живет хоккеем. В грядущем сезоне я приложу все усилия, чтобы завоевать место в основном составе команды», — заявил Варлов.

За свою пока еще недолгую карьеру в КХЛ защитник сыграл 31 матч, в которых набрал одно очко, сделав одну результативную передачу. Показатели «плюс-минус» Варлова в высшей лиге держатся на невысоком, но приемлемом для молодого игрока уровне.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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