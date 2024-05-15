Ринат Баширов прокомментировал бюджет «Салавата Юлаева» на следующий сезон

23:12, 15 май 2024

Руководство уфимского клуба «Салават Юлаев» озвучило свои планы и подходы к формированию команды. Генеральный директор Ринат Баширов поделился соображениями относительно причин неудачного выступления в прошедшем плей-офф и финансовых перспективах клуба на ближайший сезон.

Анализируя досрочный вылет из розыгрыша Кубка Гагарина, Баширов отметил комплексный характер проблем, повлиявших на результат. По его словам, целый ряд факторов, таких как травмы игроков, тренерские решения и, возможно, некоторые кадровые ошибки, в совокупности не позволили команде достичь желаемого успеха. Однако руководитель клуба подчеркнул, что речь не идет о катастрофе, поскольку у «Салавата Юлаева» имеется хорошая база для дальнейшего развития.

Несмотря на разочарование от преждевременного завершения сезона, Баширов заверил, что клуб будет только мотивированнее в следующем году.

«Когда два года подряд не выходишь во второй круг плей-офф, становишься злее и профессиональнее», — отметил он, подчеркнув, что это не просто дежурная фраза.

Генеральный директор пообещал, что «Салават Юлаев» сохранит приверженность активному и зрелищному хоккею, который так нравится болельщикам.

Касаясь финансовых вопросов, Баширов развеял опасения по поводу возможного сокращения бюджета клуба. На недавнем заседании совета директоров было принято решение о сохранении финансирования на прежнем уровне. Более того, был утвержден план мероприятий, направленный на обеспечение стабильного финансового положения команды в течение всего сезона. Баширов признал, что финансовые трудности также могли негативно сказаться на результатах «Салавата Юлаева» в этом году.





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Автор: Вадим Рудаков