Евгений Бирюков уверен, что в следующем году «Салават Юлаев» выиграет Кубок Гагарина»

23:19, 15 май 2024

Экс-защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков твердо убежден, что в грядущем сезоне уфимская команда сможет завоевать заветный Кубок Гагарина.

Несмотря на то, что в бытность игроком Бирюков так и не сумел выиграть главный трофей КХЛ в составе «Салавата Юлаева», сейчас, заняв тренерское кресло, он полон решимости осуществить эту мечту. Уфимский коллектив, по мнению специалиста, обладает всеми необходимыми козырями для достижения вершины — сплоченным составом, талантливыми игроками и грамотной организацией клубной работы.

Бирюков отметил, что в нынешнее время Континентальная хоккейная лига отличается непредсказуемостью результатов, и это только придает дополнительный стимул командам бороться за трофей, ведь у каждого клуба есть реальный шанс на успех. Уверенность тренера в потенциале своей команды максимальна, и он искренне считает, что в следующем розыгрыше уфимцы наконец-то сумеют прервать многолетнее ожидание и выиграть Кубок Гагарина.

Стоит отметить, что Евгений Бирюков объявил о завершении игровой карьеры совсем недавно — 1 мая текущего года. На его счету есть два завоеванных в составе магнитогорского «Металлурга» Кубка Гагарина. За выдающиеся заслуги перед хоккеем по итогам прошедшего сезона ветерану была присуждена премия «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева. Всего в активе защитника значится 1001 матч в составе различных клубов КХЛ и 149 (24 шайбы + 125 результативных передач) очков.





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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"