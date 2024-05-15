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Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о поиске легионеров

Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о поиске легионеров

23:24, 15 май 2024

Руководство «Салавата Юлаева» активно работает над усилением состава перед стартом нового хоккейного сезона. Генеральный директор клуба Ринат Баширов в интервью «Спорт-Экспресс» раскрыл детали поиска легионеров.

По его словам, у клуба имеются несколько перспективных вариантов, которые рассматриваются в качестве потенциальных новичков. Однако в защитной линии ситуация несколько сложнее. На данный момент «Салават Юлаев» не нашел игроков, которые полностью соответствовали бы критериям, предъявляемым клубом к защитникам. Баширов подчеркнул, что руководство команды ожидает завершения сезона в НХЛ и АХЛ, надеясь найти определяющего защитника на рынке свободных агентов.

Отвечая на вопрос о перспективах словацкого защитника Марека Мелоша, выступавшего за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне, Баширов не исключил возможности сохранения игрока в команде. Он отметил, что Мелош провел свой первый сезон в уфимском клубе без предсезонной подготовки, что могло сказаться на его результативности. Тем не менее, на данный момент все предложенные кандидатуры защитников уступают Мелошу по уровню мастерства, поэтому руководство клуба не исключает вариант продления контракта со словацким хоккеистом.


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Автор: gorobzor.ru
Теги: ХК Салават Юлаев Ринат Баширов
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