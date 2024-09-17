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Хоккеиста "Салавата Юлаева" увезли на носилках прямо с игры

Хоккеиста "Салавата Юлаева" увезли на носилках прямо с игры

21:06, 17 сен 2024

В напряженном противостоянии между «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» во втором периоде, когда «Салават» уверенно вел со счетом 3:1, Глеб Кузьмин вступил в ожесточенную борьбу за шайбу с защитником «Авангарда» Дарреном Дицем. В ходе единоборства Кузьмин потерял равновесие и на большой скорости врезался головой в борт.

Игроки обеих команд окружили Кузьмина, а медицинский персонал немедленно вышел на лед. После нескольких минут оказания помощи Кузьмина унесли со льда на носилках.

Матч продолжился. Команды ушли на перерыв после второго периода, а болельщики с тревогой ожидали новостей о состоянии Кузьмина.

До этого момента игра была полна ярких моментов. «Салават» открыл счет уже на 8-й минуте благодаря голу Ильдана Газимова. Вскоре Артём Пименов удвоил преимущество хозяев. «Авангард» ответил шайбой Рида Буше, но Александр Василевский восстановил преимущество уфимцев в две шайбы.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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