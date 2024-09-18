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«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина

«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина

09:26, 18 сен 2024

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» одержал убедительную победу над омским «Авангардом» со счетом 4:2. Однако радость от успеха была омрачена серьезной травмой одного из игроков команды.

Главный тренер уфимцев Виктор Козлов поделился своими впечатлениями о игре в интервью после матча. По его словам, команда продемонстрировала отличный старт, но затем игра стала более хаотичной из-за частых удалений, что нарушило ритм встречи.

«„Авангард“ показал себя как хорошо организованный соперник, особенно в атаке и обороне», — отметил Козлов. «Но наши ребята смогли проявить характер и добиться важной победы».

Особую благодарность тренер выразил болельщикам, чья поддержка, по его мнению, стала ключевым фактором в успехе команды.

«Наши фанаты — это наш дополнительный игрок на льду», — подчеркнул Козлов.

К сожалению, победа была омрачена серьезной травмой Глеба Кузьмина. Тренер не стал раскрывать подробности, но дал понять, что ситуация весьма серьезная.

«Это очень неприятный момент для всей команды», — сказал он с явным огорчением.

Козлов также прокомментировал недавнее разгромное поражение от екатеринбургского клуба со счетом 1:6. По его словам, игроки извлекли уроки из той неудачи и сегодня продемонстрировали совершенно иной настрой и движение на льду.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
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