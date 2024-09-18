«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина
09:26, 18 сен 2024
В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» одержал убедительную победу над омским «Авангардом» со счетом 4:2. Однако радость от успеха была омрачена серьезной травмой одного из игроков команды.
Главный тренер уфимцев Виктор Козлов поделился своими впечатлениями о игре в интервью после матча. По его словам, команда продемонстрировала отличный старт, но затем игра стала более хаотичной из-за частых удалений, что нарушило ритм встречи.
Особую благодарность тренер выразил болельщикам, чья поддержка, по его мнению, стала ключевым фактором в успехе команды.
К сожалению, победа была омрачена серьезной травмой Глеба Кузьмина. Тренер не стал раскрывать подробности, но дал понять, что ситуация весьма серьезная.
Козлов также прокомментировал недавнее разгромное поражение от екатеринбургского клуба со счетом 1:6. По его словам, игроки извлекли уроки из той неудачи и сегодня продемонстрировали совершенно иной настрой и движение на льду.
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