Получившего тяжелую травму хоккеиста Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина ожидает длительное восстановление
11:47, 18 сен 2024
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился последними новостями о состоянии здоровья нападающего Глеба Кузьмина, получившего серьезную травму в матче против «Авангарда».
Хотя точный диагноз пока не подтвержден, Баширов подчеркнул, что Кузьмину предстоит длительный период реабилитации. Врачи ожидают результатов дополнительных обследований, чтобы определить оптимальный план лечения, включая возможность хирургического вмешательства.
«Пока рано говорить о том, что Глеб пропустит весь сезон, но мы понимаем, что его восстановление займет много времени», — отметил Баширов.
Напомним, что Кузьмин получил травму после удара о борт на большой скорости. Он был немедленно госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
Клуб и болельщики желают Глебу скорейшего выздоровления и возвращения на лед.
Читайте также:«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Читайте также
Спорт в Башкирии
Хоккеиста "Салавата Юлаева" увезли на носилках прямо с игры
Спорт в Башкирии
Я не плачу: руководитель «Салавата Юлаева» сделал заявление после «Зеленого дерби»
Спорт в Башкирии
Ринат Баширов прокомментировал бюджет «Салавата Юлаева» на следующий сезон
Спорт в Башкирии
Босс «Салавата Юлаева» резко высказался о нападающем из НХЛ и новом лимите на легионеров