Уфа готовится к масштабному спортивному событию: ожидается приезд Путина

14:38, 30 сен 2024

В середине октября Уфа станет центром притяжения для спортивного сообщества России. С 17 по 19 число в столице Башкортостана пройдет форум «Россия — спортивная держава», подготовка к которому идет полным ходом.

Недавно открывшийся Дворец спортивной борьбы станет главной ареной мероприятия. Здесь уже ведутся работы по оборудованию помещений для проведения дискуссий и монтажу выставочного пространства, посвященного современному спорту.

В рамках форума запланирована насыщенная спортивная программа. Кроме того, ожидается торжественное открытие ряда новых спортивных объектов. Среди них — Центр фехтования, комплекс гребного слалома и спортивный центр «Амфибия» в Нефтекамске. Предполагается, что в церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин.

Исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров подчеркнул важность тщательной подготовки к мероприятию и призвал всех ответственных лиц максимально включиться в работу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: glavarb.ru