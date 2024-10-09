Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА

19:26, 09 окт 2024

В московском ледовом дворце ЦСКА прошла встреча между армейцами и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч, завершившийся со счетом 2:0 в пользу команды из Москвы, продемонстрировал высокий уровень игры обоих соперников.

Встреча получилась особенной — она проходила в день рождения легендарного хоккеиста Бориса Михайлова. Несмотря на серию предыдущих неудач ЦСКА, команда сумела собраться и показать результативный хоккей.

Уфимский клуб не уступал сопернику в активности на льду. Гости создали множество перспективных атак и опасных моментов у ворот противника. Однако фортуна в этот вечер была не на стороне башкирской команды — реализовать голевые возможности так и не удалось.

После матча защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился своим видением игры.

«Мы тщательно готовились к этой встрече и понимали всю её важность. Команда действовала уверенно, не испытывая психологического давления. Длительный перерыв между играми никак не сказался на нашей форме. К сожалению, нам не хватило точности в завершающей стадии атак», — прокомментировал хоккеист.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"