Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА
19:26, 09 окт 2024
В московском ледовом дворце ЦСКА прошла встреча между армейцами и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч, завершившийся со счетом 2:0 в пользу команды из Москвы, продемонстрировал высокий уровень игры обоих соперников.
Встреча получилась особенной — она проходила в день рождения легендарного хоккеиста Бориса Михайлова. Несмотря на серию предыдущих неудач ЦСКА, команда сумела собраться и показать результативный хоккей.
Уфимский клуб не уступал сопернику в активности на льду. Гости создали множество перспективных атак и опасных моментов у ворот противника. Однако фортуна в этот вечер была не на стороне башкирской команды — реализовать голевые возможности так и не удалось.
После матча защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился своим видением игры.