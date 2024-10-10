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«Салават Юлаев» перетасовал состав перед матчем со «Спартаком»

«Салават Юлаев» перетасовал состав перед матчем со «Спартаком»

20:48, 10 окт 2024

Накануне матча регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» объявил об изменениях в составе команды. Тренерский штаб башкирского клуба провел серьезную работу по оптимизации игровых звеньев, стремясь усилить командное взаимодействие перед встречей с принципиальным соперником.

Главным изменением станет появление в воротах Андрея Самонова, которому доверена роль основного голкипера в предстоящем матче. Позицию резервного вратаря займет Дмитрий Вязовой.

Тренерский штаб также представил обновленные сочетания полевых игроков. Первое звено возглавит тройка нападающих в составе Сучкова, Хмелевского и Алалыкина, которым будет обеспечивать поддержку оборонительный дуэт Науменкова и Панина. Во втором звене болельщики увидят связку Тодд — Шаров — Ливо, действующую под прикрытием защитников Василевского и Хафизуллина.

Третья линия атаки сформирована вокруг Ремпала, Пименова и Яна, а страховать их будут защитники Газимов и Зоркин. Завершающее, четвертое звено представлено нападающими Хохряковым, Ефремовым и Набиевым, с Варловым на позиции защитника.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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