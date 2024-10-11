Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»

Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»

00:12, 11 окт 2024

В напряженном противостоянии на льду московской арены уфимский «Салават Юлаев» продемонстрировал результативную игру, одержав убедительную победу над местным «Спартаком». Финальный счет 5:2 в пользу гостей стал результатом слаженных действий команды и особенно яркого выступления отдельных игроков.

Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запомнился болельщикам прежде всего великолепной игрой нападающих башкирской команды. Джош Ливо и Александр Хмелевский стали главными творцами победы, каждый из них дважды поразил ворота соперника. Особого внимания заслуживает и успех новичка команды Дениса Яна, который открыл счет своим голам в составе уфимского клуба.

Хозяева льда не остались без заброшенных шайб — отличились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов, однако их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы переломить ход встречи. Красно-белые старались создавать опасные моменты, но защита гостей действовала надежно, а атакующие комбинации уфимцев оказались более эффективными.

Этот успех имеет особое значение для «Салавата Юлаева» — команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. При этом «Спартак», несмотря на домашнее поражение, сохраняет за собой вторую строчку в западной конференции с 18 очками в активе.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над «Витязем»
Спорт в Башкирии
Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над «Витязем»
«Салават Юлаев» перетасовал состав перед матчем со «Спартаком»
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» перетасовал состав перед матчем со «Спартаком»
«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе
Спорт в Башкирии
«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе
«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина
Спорт в Башкирии
«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok