Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»

00:12, 11 окт 2024

В напряженном противостоянии на льду московской арены уфимский «Салават Юлаев» продемонстрировал результативную игру, одержав убедительную победу над местным «Спартаком». Финальный счет 5:2 в пользу гостей стал результатом слаженных действий команды и особенно яркого выступления отдельных игроков.

Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запомнился болельщикам прежде всего великолепной игрой нападающих башкирской команды. Джош Ливо и Александр Хмелевский стали главными творцами победы, каждый из них дважды поразил ворота соперника. Особого внимания заслуживает и успех новичка команды Дениса Яна, который открыл счет своим голам в составе уфимского клуба.

Хозяева льда не остались без заброшенных шайб — отличились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов, однако их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы переломить ход встречи. Красно-белые старались создавать опасные моменты, но защита гостей действовала надежно, а атакующие комбинации уфимцев оказались более эффективными.

Этот успех имеет особое значение для «Салавата Юлаева» — команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. При этом «Спартак», несмотря на домашнее поражение, сохраняет за собой вторую строчку в западной конференции с 18 очками в активе.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"