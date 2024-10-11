Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Ян о победе над «Спартаком»: «Главное, что обошлось без травм»

Ян о победе над «Спартаком»: «Главное, что обошлось без травм»

12:14, 11 окт 2024

В очередном матче регулярного чемпионата подопечные Виктора Козлова одержали уверенную победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2, продемонстрировав высокий уровень командного взаимодействия и тактической подготовки.

Особым украшением матча стала дебютная шайба новичка уфимской команды Дениса Яна. Форвард, недавно присоединившийся к составу «Салавата Юлаева», не только открыл свой голевой счет за новый клуб, но и показал отличное понимание игры, активно участвуя в атакующих действиях команды на протяжении всего матча.

Ключевым моментом встречи стала успешная игра уфимцев в меньшинстве в начале второго периода. Команда продемонстрировала характер и выдержку, не позволив «Спартаку» реализовать численное преимущество. Этот эпизод во многом определил дальнейшее развитие событий на льду и психологическое преимущество хозяев.

Заключительная треть матча прошла под знаком грамотной оборонительной тактики «Салавата Юлаева». Команда умело контролировала ход игры, не давая сопернику шансов на камбэк. Статистика бросков по воротам наглядно демонстрирует превосходство уфимского клуба — хозяева значительно перебросали гостей из Москвы.

В послематчевом интервью Денис Ян отметил высокий уровень поддержки со стороны партнеров по команде, что значительно облегчило его адаптацию в новом коллективе. Несмотря на жесткую силовую борьбу, особенно в первом периоде, матч обошелся без серьезных травм.

Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»

Читайте также:

Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Несвойственные ошибки»: тренер «Салавата Юлаева» недоволен игрой со «Спартаком»
Спорт в Башкирии
«Несвойственные ошибки»: тренер «Салавата Юлаева» недоволен игрой со «Спартаком»
Главный тренер «Салавата Юлаева» жестко высказался после матча с «Сибирью»
Спорт в Башкирии
Главный тренер «Салавата Юлаева» жестко высказался после матча с «Сибирью»
«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина
Спорт в Башкирии
«У него все серьезно!»: главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Глеба Кузьмина
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Авангардом»
Спорт в Башкирии
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Авангардом»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok