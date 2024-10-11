Ян о победе над «Спартаком»: «Главное, что обошлось без травм»

12:14, 11 окт 2024

В очередном матче регулярного чемпионата подопечные Виктора Козлова одержали уверенную победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2, продемонстрировав высокий уровень командного взаимодействия и тактической подготовки.

Особым украшением матча стала дебютная шайба новичка уфимской команды Дениса Яна. Форвард, недавно присоединившийся к составу «Салавата Юлаева», не только открыл свой голевой счет за новый клуб, но и показал отличное понимание игры, активно участвуя в атакующих действиях команды на протяжении всего матча.

Ключевым моментом встречи стала успешная игра уфимцев в меньшинстве в начале второго периода. Команда продемонстрировала характер и выдержку, не позволив «Спартаку» реализовать численное преимущество. Этот эпизод во многом определил дальнейшее развитие событий на льду и психологическое преимущество хозяев.

Заключительная треть матча прошла под знаком грамотной оборонительной тактики «Салавата Юлаева». Команда умело контролировала ход игры, не давая сопернику шансов на камбэк. Статистика бросков по воротам наглядно демонстрирует превосходство уфимского клуба — хозяева значительно перебросали гостей из Москвы.

В послематчевом интервью Денис Ян отметил высокий уровень поддержки со стороны партнеров по команде, что значительно облегчило его адаптацию в новом коллективе. Несмотря на жесткую силовую борьбу, особенно в первом периоде, матч обошелся без серьезных травм.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"