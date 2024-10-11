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Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»

Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»

12:20, 11 окт 2024

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» одержал убедительную победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2. После игры нападающий уфимской команды Джош Ливо поделился своими мыслями о матче и рассказал о планах команды на ближайшее будущее.

Победа над «красно-белыми» стала особенно значимой для уфимцев после предыдущего поражения от ЦСКА. По словам Ливо, команда продемонстрировала качественный хоккей в обоих матчах, однако в игре с армейцами не удалось реализовать созданные моменты. В матче со «Спартаком» ситуация изменилась — уфимцы смогли воплотить свое преимущество в заброшенные шайбы.

Нападающий «Салавата» отдельно отметил высокий уровень игры голкипера спартаковцев Алексея Шарова, который, несмотря на пропущенные шайбы, проявил себя достойно. Особое впечатление на Ливо произвела игра москвичей в меньшинстве, где они продемонстрировали слаженные действия и тактическую выучку.

Говоря о прерванной в игре с ЦСКА результативной серии, форвард подчеркнул напряженный характер того матча. По его мнению, несмотря на итоговое поражение, уфимская команда имела все шансы на положительный результат.

Впереди «Салават Юлаев» ожидает серия из трех матчей в Москве. Ливо признался, что график команды не позволяет игрокам уделять много времени осмотру достопримечательностей столицы — все мысли сосредоточены на предстоящих играх.

Особую атмосферу в команде создал недавний визит игроков к травмированному защитнику Глебу Кузьмину. Ливо подчеркнул значимость этого хоккеиста для коллектива и выразил надежду на его скорое возвращение в состав.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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