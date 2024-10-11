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Виктор Козлов: «Перетасовка звеньев принесла «Салавату» победу над «Спартаком»

Виктор Козлов: «Перетасовка звеньев принесла «Салавату» победу над «Спартаком»

12:52, 11 окт 2024

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Гости продемонстрировали превосходную игру, завершив встречу со счетом 5:2 в свою пользу.

Ключевым фактором успеха уфимской команды стало смелое решение главного тренера Виктора Козлова изменить состав игровых звеньев перед матчем. Эта тактическая перестановка была направлена на повышение результативности команды в равных составах, что в итоге полностью оправдало себя.

Несмотря на непростое начало игры, когда «Салават» столкнулся с серией удалений в первом периоде, команда проявила исключительный характер. Особенно впечатляющей оказалась игра вратаря Александра Самонова, чьи уверенные действия в воротах стали настоящим оплотом обороны уфимцев. Команда эффективно противостояла атакам «Спартака» в большинстве, демонстрируя слаженность и дисциплину в обороне.

Говоря о подготовке к матчу, Козлов отметил определенные сложности, связанные с длительным перерывом между играми. Тем не менее, тренер высоко оценил игру соперника, особенно отметив эффективный прессинг москвичей, что сделало победу «Салавата» еще более ценной.

В завершение пресс-конференции была затронута тема травмированного защитника Глеба Кузьмина. По словам Козлова, процесс восстановления игрока проходит успешно, и в скором времени ожидается его возвращение в Уфу для продолжения тренировок с командой.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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