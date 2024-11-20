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Хоккеист Панин поделился историей юношеской драки в Тольятти

Хоккеист Панин поделился историей юношеской драки в Тольятти

23:38, 20 ноя 2024

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин поделился неприятным эпизодом из своей юности. Инцидент произошел в тольяттинском ночном заведении, когда будущему капитану было 15-16 лет.

В эфире "ПНХШОУ" хоккеист рассказал о стычке, в которой пострадали трое, включая его самого и Петра Завгороднего. Встреча с двумя незнакомцами в клубе закончилась для Панина травмой.

"Я иду, мне навстречу два человека, и кто-то мне в носяру. У меня сразу нос на бок", — поделился воспоминаниями спортсмен.

Ранее Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Фото: скриншот видео
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