Хоккеист Панин поделился историей юношеской драки в Тольятти

23:38, 20 ноя 2024

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин поделился неприятным эпизодом из своей юности. Инцидент произошел в тольяттинском ночном заведении, когда будущему капитану было 15-16 лет.

В эфире "ПНХШОУ" хоккеист рассказал о стычке, в которой пострадали трое, включая его самого и Петра Завгороднего. Встреча с двумя незнакомцами в клубе закончилась для Панина травмой.

"Я иду, мне навстречу два человека, и кто-то мне в носяру. У меня сразу нос на бок", — поделился воспоминаниями спортсмен.

Ранее Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Фото: скриншот видео