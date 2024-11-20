Хоккеист Панин поделился историей юношеской драки в Тольятти
23:38, 20 ноя 2024
Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин поделился неприятным эпизодом из своей юности. Инцидент произошел в тольяттинском ночном заведении, когда будущему капитану было 15-16 лет.
В эфире "ПНХШОУ" хоккеист рассказал о стычке, в которой пострадали трое, включая его самого и Петра Завгороднего. Встреча с двумя незнакомцами в клубе закончилась для Панина травмой.
"Я иду, мне навстречу два человека, и кто-то мне в носяру. У меня сразу нос на бок", — поделился воспоминаниями спортсмен.
Ранее Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Фото: скриншот видео
Читайте также
Спорт в Башкирии
Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА
Спорт в Башкирии
Капитан «Салавата Юлаева» присоединился к элитному клубу
Спорт в Башкирии
Новый игрок «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о своем переходе
Спорт в Башкирии
Автор первой шайбы «Салавата Юлаева» в сезоне оценил результат матча с «Барысом»