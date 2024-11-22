«Тесная коробка» в Тольятти: вратарь «Салавата» раскрыл причину тяжелой игры
14:21, 22 ноя 2024
Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у тольяттинской «Лады» в серии буллитов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Страж ворот башкирской команды Александр Самонов раскрыл причины напряжённой игры.
Главной сложностью оказались габариты ледовой площадки.
«Здесь непросто играть. Площадка маленькая, и зрители создают отличную атмосферу», — поделился голкипер после матча.
Самонов признался, что даже разминка не помогла полностью привыкнуть к нестандартным условиям.
Дополнительное напряжение создавали физические данные хоккеистов «Лады». Впрочем, на своём пятачке Самонов чувствовал себя уверенно:
«Всё хорошо было видно, никаких проблем не возникло».
В послематчевых буллитах уфимцы показали стопроцентную реализацию.
«Это не только уникально, но и приятно», — отметил Самонов, подчеркнув важность такого достижения для командного духа.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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