«Салават» разгромил «Витязь»: Козлов доволен возвращением Ливо

09:45, 29 ноя 2024

После серии выездных матчей уфимцы вернулись домой и встретились с подмосковным «Витязем». Несмотря на убедительный счёт 4:0, игра далась хозяевам непросто. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов признал, что соперник оказался хорошо организованным.

Начало встречи выдалось осторожным для обеих команд. Однако уже во втором периоде, когда «Витязь» усилил давление частыми сменами составов, уфимцы проявили характер. Команда Козлова не только выстояла под натиском гостей, но и сумела развить преимущество.

Особую роль в победе сыграли быстрые голы в начале матча. Вратарь Александр Самонов сохранил ворота в неприкосновенности благодаря слаженным действиям всей команды. По словам наставника, «Салават» продемонстрировал тот хоккей, против которого сопернику тяжело найти противодействие.

В матче не приняли участие Никита Зоркин и Егор Сучков. У первого диагностировано повреждение, второй восстанавливает силы перед предстоящей игрой со «Спартаком». Зато в строй вернулся Джош Ливо, который, несмотря на потерю игрового тонуса за время отсутствия, показал достойный уровень игры.

В заключительном периоде темп игры снизился, что создало впечатление пассивности. Однако тренерский штаб «Салавата» подтвердил, что команда продолжала придерживаться выбранной стратегии и создавала опасные моменты у ворот соперника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"