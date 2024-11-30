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Известный тренер раскрыл секреты тактики игроков «Салавата Юлаева»

Известный тренер раскрыл секреты тактики игроков «Салавата Юлаева»

15:44, 30 ноя 2024

Тренер и хоккейный аналитик Дмитрий Рябыкин провел детальный разбор современных тактических схем в Континентальной хоккейной лиге. Особое внимание специалист уделил командам, которые не боятся экспериментировать с игровыми построениями.

Петербургский клуб СКА удивляет соперников необычной схемой "2-1-2". По словам Рябыкина, такая тактика требует от игроков максимальной слаженности действий. Два хоккеиста сразу же начинают прессинговать противника, что создает высокое давление на площадке.

"Салават Юлаев" привлек особое внимание эксперта своим динамичным стилем. Несмотря на определенные проблемы с балансом состава, уфимская команда показывает скоростной и зрелищный хоккей.

Отдельного упоминания удостоились "Торпедо" и "Северсталь". Рябыкин отметил, что эти команды разработали собственные узнаваемые тактические схемы, вызывающие интерес у специалистов и любителей хоккея.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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