Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»

21:31, 30 ноя 2024

В матче против «Спартака» уфимская команда продемонстрировала уверенную игру, завершив встречу со счетом 5:1. Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов особо отметил вклад болельщиков в победу. По его словам, атмосфера на трибунах заряжала команду энергией с первой до последней минуты.

Несмотря на пропущенную шайбу в начале матча, уфимцы не отступили от своей тактики. Переломным моментом стала успешная игра в меньшинстве. Отдельной похвалы удостоился Самонов, совершивший важный сэйв в конце второго периода.

Главный тренер подчеркнул важность контроля шайбы в матче против мастеровитого соперника. Команда сделала ставку на прессинг и активное владение шайбой, что принесло свои плоды.

На вопрос об улучшении баланса между атакой и обороной Козлов ответил прагматично. Команда планомерно работает над ошибками, а игроки набираются уверенности благодаря отработке правильных игровых навыков.

Особое внимание привлекла игра Дениса Яна, который стабильно начал поражать ворота соперников. Наставник отметил, что габаритный форвард отлично дополняет связку с Хмелевским и Ливо, успешно борется на пятачке и уверенно контролирует шайбу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"