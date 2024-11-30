Пять шайб в ворота красно-белых: „Салават“ не оставил шансов москвичам

21:36, 30 ноя 2024

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал убедительную победу над московским «Спартаком» со счётом 5:1. Матч прошёл при полных трибунах 30 ноября.

Нападающий уфимцев Владислав Ефремов отметил, что несмотря на крупный счёт, игра получилась непростой. Красно-белые показали высокую скорость, но грамотное выполнение тренерских установок и командная работа позволили хозяевам льда добиться успеха.

Особенно примечательным стал гол самого Ефремова. Форвард признался, что долго привлекал внимание партнёра по команде Артёма Набиева, который в итоге отдал результативную передачу.

В матче Ефремов выходил на лёд с разными партнёрами, что никак не повлияло на его игру. По словам хоккеиста, в команде налажено хорошее взаимопонимание, а сам он готов помогать как в атаке, так и в обороне.

Заброшенная шайба помогла нападающему почувствовать себя увереннее. При этом Ефремов подчеркнул, что это только начало, и он намерен продолжать забивать в следующих матчах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"