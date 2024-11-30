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Жамнов о поражении «Спартака» «Салавату Юлаеву»: «проиграли даже в желании биться»

Жамнов о поражении «Спартака» «Салавату Юлаеву»: «проиграли даже в желании биться»

21:39, 30 ноя 2024

Красно-белые не смогли оказать достойного сопротивления уфимской команде. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев площадки.

Наставник московского клуба Алексей Жамнов дал оценку прошедшему матчу. По его словам, команда оказалась слабее соперника во всех игровых компонентах. Особенно тренер отметил недостаток борьбы и желания со стороны своих подопечных.

О возможной замене вратаря во время матча речи не шло. Как отметил Жамнов, голкипер действовал на достойном уровне, а счет мог быть и больше.

Отвечая на вопрос об отсутствии в составе Голдобина, главный тренер пояснил, что в команде проводится плановая ротация. Решения принимаются на основе текущего состояния игроков.

После такого поражения тренерскому штабу предстоит серьезная работа над ошибками. Команде необходимо найти путь к исправлению ситуации перед следующими матчами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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