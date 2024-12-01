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Звезда «Салавата Юлаева» едет в Новосибирск: определились новые участники Матча звезд

Звезда «Салавата Юлаева» едет в Новосибирск: определились новые участники Матча звезд

10:57, 01 дек 2024

Лига огласила имена двенадцати хоккеистов, которых представители СМИ отобрали для участия в Матче звезд. Они присоединятся к семнадцати спортсменам, получившим путевку благодаря голосованию болельщиков. Грандиозное событие состоится в Новосибирске в 2025 году.

Впервые на льду звездного матча появится защитник СКА Энтони Деанджело. К нему присоединятся новички события — форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников и нападающий «Спартака» Павел Порядин, для которого это будет уже четвертый звездный уикенд.

Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат примет участие во второй раз. Компанию ему составят дебютанты — нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин и форвард ЦСКА Руслан Исхаков.

В этом дивизионе сразу три новичка: Александр Кадейкин из челябинского «Трактора», Дмитрий Силантьев из магнитогорского «Металлурга» и Дмитрий Яшкин из казанского «Ак Барса». Для Яшкина это будет третий звездный матч.

Здесь выступят уже знакомые зрителям Саша Хмелевски из уфимского «Салавата Юлаева» и Даниил Гутик из владивостокского «Адмирала» — для обоих это второй матч. Сергей Широков из «Сибири» готовится к своему четвертому звездному уикенду.

Каждая команда будет состоять из одиннадцати игроков: двух вратарей и девяти полевых хоккеистов. Позже к ним добавятся четыре лучших игрока Кубка Вызова МХЛ, которых распределят между командами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Хмелевский
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