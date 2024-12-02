Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»

Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»

21:57, 02 дек 2024

«Салават Юлаев» продолжает победную серию в КХЛ – уфимцы на родном льду разнесли лидера конференции «Трактор» со счётом 4:1.

Хоккейная дружина из Башкирии устроила настоящий разгром челябинским гостям. Первым зажёг красный свет Ефремов, следом отличился защитник Науменков. Легионеры команды Ливо и Ремпал довершили разгром. Единственный гол престижа у «Трактора» записал на свой счёт Тертышный.

Уфимцы продолжают погоню за лидером Востока – теперь у них 44 очка и второе место в таблице. Челябинский «Трактор», несмотря на поражение, пока удерживает первую строчку с 46 баллами.

Следующий матч уфимцы проведут 6 декабря против «Сибири». Челябинцы днём ранее примут на своём льду екатеринбургский «Автомобилист».

Жамнов о поражении «Спартака» «Салавату Юлаеву»: «проиграли даже в желании биться»

Читайте также:

Жамнов о поражении «Спартака» «Салавату Юлаеву»: «проиграли даже в желании биться»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
---
Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
Неожиданный прогноз: букмекеры назвали фаворита в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Неожиданный прогноз: букмекеры назвали фаворита в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»
Битва за Кубок Гагарина: «Салават Юлаев» и «Трактор» сходятся в решающей схватке
Спорт в Башкирии
Битва за Кубок Гагарина: «Салават Юлаев» и «Трактор» сходятся в решающей схватке
Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»
Спорт в Башкирии
Дубли Ливо и Хмелевского принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Спартаком»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok