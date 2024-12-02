Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
21:57, 02 дек 2024
«Салават Юлаев» продолжает победную серию в КХЛ – уфимцы на родном льду разнесли лидера конференции «Трактор» со счётом 4:1.
Хоккейная дружина из Башкирии устроила настоящий разгром челябинским гостям. Первым зажёг красный свет Ефремов, следом отличился защитник Науменков. Легионеры команды Ливо и Ремпал довершили разгром. Единственный гол престижа у «Трактора» записал на свой счёт Тертышный.
Уфимцы продолжают погоню за лидером Востока – теперь у них 44 очка и второе место в таблице. Челябинский «Трактор», несмотря на поражение, пока удерживает первую строчку с 46 баллами.
Следующий матч уфимцы проведут 6 декабря против «Сибири». Челябинцы днём ранее примут на своём льду екатеринбургский «Автомобилист».
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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