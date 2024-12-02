Бенуа Гру рассказал о причинах поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым»
22:04, 02 дек 2024
После матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» наставник челябинского «Трактора» Бенуа Гру встретился с журналистами. Француз остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение.
«Мы создали немало опасных моментов, но две быстрые шайбы хозяев в начале встречи спутали нам карты. В третьем периоде уфимцы грамотно удержали преимущество», — объяснил специалист.
Тренер также раскрыл причину замены вратаря по ходу матча — это была попытка встряхнуть команду. По словам Гру, решение доверить место в воротах Мыльникову, а не Фукале было обоснованным:
«После успешной игры в прошлом матче Мыльников заслужил этот шанс. Мы одинаково доверяем обоим голкиперам».
Отдельно Гру отметил лидера соперников Ливо:
«Ему достаточно одного момента для гола. Опыт в НХЛ делает его особенным игроком. Когда он был свободным агентом, я советовал „Тампе" подписать его».
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Трактор»
Читайте также
---
Бенуа Гру рассказал о причинах поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым»
Спорт в Башкирии
Григорий Панин прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от ЦСКА
Спорт в Башкирии
«Салават» разгромил «Витязь»: Козлов доволен возвращением Ливо
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»