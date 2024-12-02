Бенуа Гру рассказал о причинах поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым»

22:04, 02 дек 2024

После матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» наставник челябинского «Трактора» Бенуа Гру встретился с журналистами. Француз остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение.

«Мы создали немало опасных моментов, но две быстрые шайбы хозяев в начале встречи спутали нам карты. В третьем периоде уфимцы грамотно удержали преимущество», — объяснил специалист.

Тренер также раскрыл причину замены вратаря по ходу матча — это была попытка встряхнуть команду. По словам Гру, решение доверить место в воротах Мыльникову, а не Фукале было обоснованным:

«После успешной игры в прошлом матче Мыльников заслужил этот шанс. Мы одинаково доверяем обоим голкиперам».

Отдельно Гру отметил лидера соперников Ливо:

«Ему достаточно одного момента для гола. Опыт в НХЛ делает его особенным игроком. Когда он был свободным агентом, я советовал „Тампе" подписать его».





Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Трактор»