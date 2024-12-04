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Виталий Давыдов оценил феномен «Салавата Юлаева» в КХЛ

Виталий Давыдов оценил феномен «Салавата Юлаева» в КХЛ

11:06, 04 дек 2024

Уфимские хоккеисты устроили настоящий фурор в этом сезоне КХЛ. Башкирский клуб, несмотря на разговоры о финансовых проблемах, выдаёт матч за матчем на высочайшем уровне.

Последние две игры — настоящий праздник для болельщиков. Сначала под каток попал московский «Спартак», а следом и челябинский «Трактор» не устоял перед натиском уфимцев. Команда показывает hockey style, который заставляет вспомнить лучшие времена нижегородского «Торпедо» — скорость, напор и нестандартные решения.

Легенда советского хоккея Виталий Давыдов, за плечами которого три олимпийских золота, особо отметил работу главного тренера. Виктор Козлов, старый знакомый прославленного ветерана, превратил обычную команду в грозную силу.

В составе нет громких имён, зато есть толковые легионеры и перспективные воспитанники башкирского хоккея. Взять хотя бы молодого Набиева — парень уже успел заявить о себе. Козлов умело смешал этот коктейль из опыта и молодости.

Фишка команды — космические скорости и чёткое взаимодействие между игроками. Похоже, в тренерском штабе знают, что делают. И судя по игре, «Салават» намерен забраться повыше в турнирной таблице.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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