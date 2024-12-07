«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в третьем периоде матча КХЛ

14:27, 07 дек 2024

Два периода «Сибирь» держала оборону на «Уфа-Арене», но в решающей двадцатиминутке посыпалась. «Салават» включил режим штурма и разнёс гостей — 3:1.

Первые 37 минут команды играли в шахматы на льду — без голов и особых моментов. Затем новосибирец Бутузов пробил-таки уфимского кипера. Казалось, гости увезут победу, но не тут-то было.

В третьем периоде «зелёная машина» снесла все преграды. Тодд, Хмелевски и Ремпал расстреляли ворота сибиряков. Последний гвоздь в крышку вколотили за 43 секунды до финальной сирены.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХКСЮ / Telegram