«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в третьем периоде матча КХЛ
14:27, 07 дек 2024
Два периода «Сибирь» держала оборону на «Уфа-Арене», но в решающей двадцатиминутке посыпалась. «Салават» включил режим штурма и разнёс гостей — 3:1.
Первые 37 минут команды играли в шахматы на льду — без голов и особых моментов. Затем новосибирец Бутузов пробил-таки уфимского кипера. Казалось, гости увезут победу, но не тут-то было.
В третьем периоде «зелёная машина» снесла все преграды. Тодд, Хмелевски и Ремпал расстреляли ворота сибиряков. Последний гвоздь в крышку вколотили за 43 секунды до финальной сирены.
Читайте также:Виталий Давыдов оценил феномен «Салавата Юлаева» в КХЛ
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХКСЮ / Telegram
Читайте также
Спорт в Башкирии
«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подписал 6 хоккеистов
Спорт в Башкирии
Битва за Кубок Гагарина: «Салават Юлаев» и «Трактор» сходятся в решающей схватке
Спорт в Башкирии
«Салават» разгромил «Витязь»: Козлов доволен возвращением Ливо