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«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в третьем периоде матча КХЛ

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в третьем периоде матча КХЛ

14:27, 07 дек 2024

Два периода «Сибирь» держала оборону на «Уфа-Арене», но в решающей двадцатиминутке посыпалась. «Салават» включил режим штурма и разнёс гостей — 3:1.

Первые 37 минут команды играли в шахматы на льду — без голов и особых моментов. Затем новосибирец Бутузов пробил-таки уфимского кипера. Казалось, гости увезут победу, но не тут-то было.

В третьем периоде «зелёная машина» снесла все преграды. Тодд, Хмелевски и Ремпал расстреляли ворота сибиряков. Последний гвоздь в крышку вколотили за 43 секунды до финальной сирены.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХКСЮ / Telegram
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