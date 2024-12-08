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Звезда «Салавата Юлаева» сыграет за сборную мира на Кубке Первого канала

Звезда «Салавата Юлаева» сыграет за сборную мира на Кубке Первого канала

14:37, 08 дек 2024

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд, не теряя времени после разгрома «Сибири» (3:1), поделился с "Новости Уфы и Башкортостана" своими мыслями о предстоящем Кубке Первого канала.

Тодд не скупился на похвалу в адрес голкипера «Сибири» Ильи Красоткина:

«Этот парень творил чудеса на льду! Но мы не сдавались, давили до конца и в итоге вырвали победу».

В предвкушении матча с «Ак Барсом» Тодд обещает настоящий хоккейный фейерверк:

«Это будет бомба! Мы помним нашу первую встречу в чемпионате — атмосфера была просто сумасшедшей! Надеемся, фанаты снова нас поддержат».

Тодд рад возможности сыграть за сборную мира КХЛ и встретиться со старыми знакомыми:

«Вместе с Сашей Хмелевски мы покажем, на что способны! Круто будет увидеться с ребятами, с которыми раньше пересекались на льду».

На вопрос о целях на турнир Тодд ответил однозначно:

«Мы приехали побеждать! Каждый матч — это битва, и мы готовы к ней. Кубок Первого канала — отличный шанс показать классный хоккей и сплотиться как команда».
«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в третьем периоде матча КХЛ

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Нэйтан Тодд
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